Rotkreuz (awp) - Mobilezone schliesst ihre Neuausrichtung in Deutschland ab. So wurde als letzter Schritt rückwirkend auf den 1. Januar das Tochterunternehmen EinsAmobile mehrheitlich an die beiden Altgesellschafter Murat Ayhan und Akin Erdem verkauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mobilezone bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...