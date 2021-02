DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

Energieeffizient sanierte Wohnimmobilien mieten und zum Eigentümer werden: GECCI Gruppe macht es möglich



01.02.2021 / 08:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Energieeffizient sanierte Wohnimmobilien mieten und zum Eigentümer werden: GECCI Gruppe macht es möglich



- Kauf und energieeffiziente Sanierung von Bestandsimmobilien

- Kunden erwerben die Immobilien im Wege der Mietübereignung

- Flexibel wie mieten und so sicher wie Grundbuchfinanzierung Nettlingen, 01. Februar 2020: Eine energieeffizient sanierte Wohnimmobilie mieten und schon nach 23 Jahren Eigentümer werden - ohne Eigenkapital, ohne Bankkredit. Dies bietet die GECCI Gruppe. Sie realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte innerhalb eines einzigartigen Konzepts. Neben dem Bau neuer Wohnimmobilien wird GECCI künftig bundesweit auch bestehende Ein- und Mehrfamilienhäuser kaufen, sanieren und im Wege der Mietübereignung anbieten. Im Fokus der Sanierung steht die Transformation der Objekte zu einem Effizienzhaus mit mindestens KfW-55-Standard. Der Vertrieb der Einfamilienhäuser erfolgt über GECCI Rent and Buy(R) und der Eigentumswohnungen über GECCI Living(R) (mietübereignung.de). "Die Mietübereignung von GECCI verbindet grundbuchsichere Finanzierung mit der Flexibilität von mieten. Unsere Kunden kaufen direkt vom Bauträger, sparen die Maklercourtage sowie einen wesentlichen Teil der Grunderwerbssteuer", sagt Gerald Evans, Gründer der GECCI Gruppe. "Dieses einzigartige Modell wollen wir jetzt auch Menschen zugänglich machen, die es bevorzugen, eine Bestandsimmobilien zu erwerben, als neu zu bauen." Interessenten können mit ihrer Wunschimmobilie innerhalb Deutschlands auf GECCI zukommen und GECCI kauft das Objekt für sie. Oder sie wählen künftig aus einem Bestandsportfolio aus. Bei beiden Alternativen erhalten Kunden alles aus einer Hand: GECCI ist als Bauträger nicht nur für die Sanierung der Objekte verantwortlich, sondern bietet mit der Mietübereignung eine innovative Erwerbsalternative: Ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. Zur Eigentumsfinanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis maximal 32 Jahren vereinbart. Sicherheit bietet die notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Diese ist ein wesentlicher Unterschied der GECCI-Mietübereignung im Vergleich zum Mietkauf. Die ortsübliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Damit profitieren GECCI-Kunden von hoher Transparenz und maximaler Flexibilität. Über die GECCI Gruppe

Die GECCI Gruppe ist ein Spezialist für die Beratung und die Abwicklung von unterschiedlichsten Bauprojekten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Das Leistungsspektrum reicht von der Bauberatung und -planung bis zum schlüsselfertigen Bau für private und gewerbliche Kunden. Bis heute hat die GECCI Gruppe an Projekten im In- & Ausland mit einem Gesamtvolumen von über 9 Milliarden Euro mitgewirkt und mit Partnern über 27.000 Quadratmeter realisiert. Über die GECCI Investment KG hat die Gruppe zwei Immobilienanleihen (ISIN DE000A3E46C5, ISIN DE000A289QS7) emittiert. Kontakt

GECCI Immobilien KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // mietübereignung.de // kontakt@mietuebereignung.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

01.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de