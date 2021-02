Wochenausblick: Quartalsberichte von Amazon, Alibaba, Paypal, Ebay, Zinsentscheid Bank of England & EZB Wirtschaftsbericht

Werbung



Die erste Februarwoche ist gut gefüllt mit Konjunkturdaten und Quartalsberichten der jeweiligen Unternehmen. Mit großer Spannung dürfte am Dienstagabend auf die Berichte von Amazon, Alibaba und Alphabet Class C gewartet werden. Ebenso werden sich Paypal und Ebay am Mittwoch zu Ihren Quartalszahlen äußern. Die Zinsentscheidung der Bank of England und der EZB-Wirtschaftsbericht werden die Anleger am Donnerstag viel beschäftigen und zum Ende der Woche werden die Konsumentenkredite aus den USA nochmals für einen Höhepunkt sorgen.



Montag

Der Montagmorgen startet mit Ryanair's Q3- Zahlen. Im Schatten der Corona-Krise, die die Luftfahrtindustrie in Finanznot gebracht hat, ist es unklar, wie viel Verlust Ryanair womöglich erlitten haben könnte. Die Luftbranche gehe davon aus, dass in Deutschland die Passagierzahlen erst 2025 wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. Zeitgleich wird auch Stabilus, Hersteller von Gasdruckfedern, seine Q1-Zahlen bekanntgeben. Um 8 Uhr folgen dann die jährlichen Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Danach werden die Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe aus Deutschland bekannt gegeben. Um 10.30 Uhr folgen die Daten aus Großbritannien, um 16 Uhr aus den USA. Im Laufe des Tages wird auch Electronic Arts ein Einblick in ihre Bücher gewähren.





Dienstag

Vor Börsenbeginn um 7 Uhr erfahren Anleger, wie sich die Q1-Zahlen von Siemens Energy entwickelt haben. Weiter geht es um 11 Uhr sowohl mit den Jahres- als auch mit den Quartalszahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone. Mittags wird der Impfstoffhersteller Pfizer seine lang erwarteten Q4-Zahlen bekannt geben. Parallel dazu werden Anleger auch ein Auge auf die Q3-Daten des chinesischen E-Commerce Giganten Alibaba haben. Auf viel Beachtung dürften auch die Oktober, November und Dezember Zahlen von Amazon und Alphabet stoßen.

Mittwoch

Am Mittwoch geht es weiter mit den Veröffentlichungen der Quartalszahlen. Den Start macht Siemens um 7.00 Uhr, mit einer anschließenden Pressekonferenz um 7.30 Uhr. Danach folgt die Vodafone Gruppe und stellt ihren Q3-Umsatz vor. Der digitale Musikdienstleister Spotify wird gegen Mittag ihre Q4-Zahlen präsentieren. Um 11 Uhr erscheint der Verbraucherpreisindex und der Kernverbraucherpreisindex aus der Eurozone. Letzterer ist ein wichtiger Indikator, der die Inflation und Veränderung vom Kaufverhalten wiedergibt. Später um 14.15 folgt dann der ADP Beschäftigungsänderungsbericht, der die Veränderung der Zahl der Erwerbstätigen in den Vereinigten Staaten von Amerika wiedergibt. Ab 22 Uhr folgen dann die letzten Quartalsberichte des Tages von Qualcomm, Ebay und PayPal.

Donnerstag

Der Tag startet mit der Bekanntmachung der Jahreszahlen vom finnischen Telekommunikationskonzern Nokia. Später um 8 Uhr folgen die Daten über den Jahresabschluss von Shell und Unilever. Mit großer Spannung wird der EZB-Wirtschaftsbericht um 10 Uhr erwartet. Anschließend folgt der Bericht über den Einzelhandelsumsatz aus der Eurozone. Einen Einfluss auf die Tagesentwicklung an den Börsen dürfte auch der Zinsentscheid der Bank of England haben. Die Rede vom Gouverneur der Bank of England ist für 13.30 Uhr angesetzt. Aus den USA stehen um 14.30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Auftragseingang der langlebigen Güter an.

Freitag

Vor Börsenbeginn gibt Aurubis seine Q1-Zahlen bekannt. Um 8 Uhr erscheinen die Zahlen zum Auftragseingang der Industrie aus Deutschland. Im weiteren Verlauf des Morgens ist um 10 Uhr die Hauptversammlung von Thyssenkrupp angesetzt. Am Nachmittag sind Termine für die Handelsbilanz und den Arbeitsmarktbericht aus den USA angesetzt. Die Mitteilung über die Entwicklung der Konsumentenkredite der US-Bürger beenden um 21 Uhr die Woche.

