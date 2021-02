The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2021ISIN NameAU000000TAP1 TAP OIL LTD.US71654QCA85 PET. MEX. 17/21 MTNUSU96201AA30 PAREXEL INT. 17/25REGSUSU90366AF96 US FOODS 16/24 REGSDE000NLB0QK2 NORDLB IS. 35/17US855244AJ85 STARBUCKS 16/21XS1027425328 DT. BAHN FIN. 14/21 MTNDE000CZ40KJ4 COBA 15/21 S.841XS0883560715 BASF MTN 13/21XS1191320297 GRAND CITY PROP. 15/UNDXS1894558102 CPI PROPERTY G. 18/22 MTNUS25160PAC14 DT.BANK NY. NTS DL 18/21US25160PAD96 DT.BANK NY.NTS DL 18/21