BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht die Idee einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion skeptisch. Wenn der Vorschlag helfe, müsse er beim Impfgipfel auch auf den Tisch, sagte Klingbeil am Montag im Deutschlandfunk. Er glaube aber, "dass das populistische Vorschläge sind, dass sowas am Ende auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Unternehmen führt." Er sprach sich für die Stärkung von Kooperationen und auch finanzielle Unterstützungen der Bundesregierung aus. "Aber ich glaube, diese Drohgebärden, die funktionieren erstmal soweit nicht." Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor eine "Notimpfstoffwirtschaft" gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren.

In Richtung der Pharmabranche mahnte Klingbeil an: "Es geht hier nicht um die Profite einzelner Unternehmen, sondern es geht hier darum, eine globale Krise zu lösen." Die Pharmaunternehmen seien teilweise auch mit staatlichen Forschungsgeldern unterstützt worden. "Und jetzt erwarte ich von den Unternehmen, dass sie sich auch in die Pflicht nehmen lassen, in dieser globalen Krise zu helfen."/dhu/DP/jha