Große wie kleine Terminspekulanten haben in der Woche zum 26. Januar verstärkt auf Gold-Futures gewettet.Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies außerdem zum dritten Mal in Folge eine rückläufige Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) aus. Mit einem Rückgang von 541.300 auf 534.600 Futures (-1,3 Prozent) stellte sich der niedrigste Wert seit acht Wochen ein. Bergauf ging es indes mit dem Optimismus der spekulativen Marktakteure. ...

