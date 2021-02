- Die Aktienmärkte in Asien notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Der Nikkei gewinnt 1,5%, der S&P/ASX 200 legt 0,8% zu und der Kospi steigt um 2,7% - Der DE30-Future deutet auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin - Silber sprang um 7% nach oben, als Händler anfingen, Engpässe im physischen Angebot zu melden. Andere Edelmetalle folgten mit einem Plus von 4% bei Platin ...

