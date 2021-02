NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des Spirituosenherstellers ihre Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sprach von einem beeindruckenden ersten Halbjahr und einer starken Dynamik im US-Geschäft. Die Bewertung der Aktie ist ihres Erachtens jedoch bereits ausgereizt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 00:15 / GMT



ISIN: GB0002374006

