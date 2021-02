Unterföhring (ots) - Er hat Thomas Gottschalk die Show gestohlen, jetzt wird er vom Kandidaten zum Moderator der Quizshow von Joko Winterscheidt: Schauspieler Elyas M'Barek gibt am Dienstag, 20:15 Uhr mit "Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" sein Moderationsdebüt auf ProSieben.Wer quizzt sich aufs Cover seiner eigenen Zeitschrift?Besonderer Gewinn zum Finale der Staffel: Palina Rojinski, Joko Winterscheidt, Thomas Gottschalk und Wildcard-Gewinnerin Anna versuchen als Kandidaten gegen Elyas M'Barek zu siegen. In der letzten Folge der ersten Staffel wird um einen besonderen Gewinn gespielt. Der Sieger der Show wird zur neuen Rätsel-Ikone Deutschlands und erhält sein eigenes Rätselheft. Der Gewinner ziert das Cover vom "Witzigen Rätsel-Karussell", der extra aufgelegten Rätselzeitschrift von "Wer stiehlt mir die Show?".Das Rätselheft bietet unter anderem Rätsel für tagsüber als auch extra schwere Rätsel für Enkel (damit sie länger bleiben), Rätsel für abends oder die besten Reime auf Rätsel. Das "Witzige Rätsel-Karussell" wird einen Tag nach dem Show-Finale (ab Mittwoch, 3. Februar) für 1,99 Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt erhältlich sein."Wer stiehlt mir die Show?" geht weiter: ProSieben zeigt noch in diesem Jahr die zweite Staffel der Erfolgsshow von Joko Winterscheidt."Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" - Dienstag, 2. Februar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4826522