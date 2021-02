Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert tendiert. Kurz nach 8.30 Uhr stand er bei 1,2129 Dollar. Am Freitag war er im US-Handel ebenfalls bei rund 1,2130 Dollar gehandelt worden.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag mit 1,2136 Dollar festgesetzt.Am Devisenmarkt dürften zum Wochenbeginn vor allem Stimmungsdaten aus ...

