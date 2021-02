Die heißblütigen Trader haben die Aktie von GameStop am Freitag um 65 Prozent nach oben katapultiert. Der Titel ging bei einem Kurs von 325 Dollar aus dem Handel, gab nachbörslich aber um vier Prozent auf 312 Dollar nach. Nun haben sich GameStop-Gründer Gary Kusin und sein Sohn Ben zu Wort gemeldet.Gary Kusin, der GameStop in den 1980er-Jahren gründete, kann die Vorgänge bei GameStop immer noch nicht recht fassen. Der 69-Jährige sagte in einem Interview mit CNBC, er sei wie die meisten anderen an ...

