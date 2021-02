FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte am Morgen auf 177,33 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,52 Prozent.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank könnten sich die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wieder "teilweise umkehren", hieß es in einem Morgenkommentar. Zuletzt hatte es am Freitag Aussagen aus den Reihen der Notenbank gegeben, wonach derzeit nicht über Zinsschritte nachgedacht werde. Demnach hätten sie nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Corona-Pandemie.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken und für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone. Die Daten werden am Markt stark beachtet. Zuletzt hatte sich die Industrie trotz hoher Corona-Neuinfektionszahlen vergleichsweise robust gezeigt./jkr/jsl/jha/