Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.560 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Unter anderem wird sich der Blick der Anleger am Nachmittag auf den Impfgipfel von Bund und Ländern richten. Konkrete Beschlüsse werden dabei aber nicht erwartet. Die Aktien von Deutsche Wohnen, der Deutschen Börse und von Adidas stehen aktuell an der Spitze der Kursliste.



Entgegen dem Trend Abschläge gibt es bei den Anteilsscheinen von FMC, Fresenius und MTU. Der Ölpreis stieg am Montagmorgen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 55,59 US-Dollar und damit 55 Cent oder 1,00 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

