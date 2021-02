Die Swedbank (ISIN: SE0000242455) will eine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Nach Absprache mit den schwedischen Finanzbehörden soll den Aktionären eine Dividende in Höhe von 25 Prozent des Nettogewinns des Jahres 2019 und 25 Prozent des Nettogewinns des Jahres 2020 ausgeschüttet werden. Über die Dividende für das Jahr 2019 in Höhe von 4,35 Kronen (ca. 0,43 Euro) je Aktie soll ...

