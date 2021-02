Der "kleine Bruder des Goldes" ist derzeit in aller Munde! Den dritten Handelstag in Folge geht es nun für den Silberpreis kräftig nach oben. Dabei wurde heute das bisherige Jahreshoch bei 27,93 US Dollar regelrecht pulverisiert! Nach einer Eröffnung bei 27,93 USD schießt das Edelmetall in der Spitze bis auf 30,06 USD nach oben, kommt aktuell aber wieder leicht bis auf 29,62 USD zurück. Da heute sogar das Vorjahreshoch bei 29,86 USD überboten wurden (siehe Chart), sind auf der Oberseite keine Widerstände ...

