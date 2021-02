Unterföhring (ots) - Eine starke Kundenbeziehung: Zahlreiche Kunden der Seven.One Entertainment Group setzen zum Jahresauftakt auf passgenaue Kommunikationslösungen und buchen in den reichweitenstarken und positiven Umfeldern der Sendergruppe. Das Jahr 2021 startet mit so vielen Placement- und Sponsoring-Partnern wie noch nie: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am 4. Februar 2021 mit einem Dutzend Top-Kunden auf ProSieben. Mit dabei sind neben den beiden Co-Sponsoren Opel Deutschland und flaconi, dem Online-Pure Player für Beauty, auch die Privatmolkerei Bauer, die mit einer Vielzahl an Placements auf die aufmerksamkeitsstarke Wirkung dieser Event-Show vertraut. Auch "The Voice Kids", ab 27. Februar erstmals immer samstags in SAT.1, gewinnt namhafte Partner: SEAT Deutschland setzt seine Musikstrategie als Co-Sponsor auch in der TV-Show fort. Mit Unterstützung des US-amerikanischen Spieleherstellers Hasbro wird erstmals ein Talentpreis in der Show vergeben. Zusätzlich ist der Textilhändler Erwin Müller als Co-Sponsor vertreten.Ein partnerschaftliches Miteinander: Bereits im letzten Frühjahr standen die Seven.One Media und Seven.One AdFactory den Kunden während des ersten Lockdowns partnerschaftlich zur Seite und entwickelten in kürzester Zeit passgenaue Kommunikationskonzepte und unkonventionelle Werbelösungen. Das schafft Vertrauen. Erst recht, wenn sich die Wirksamkeit von TV-Werbung mit Zahlen belegen lässt. Eine der neuen innovativen Werbeformen aus dem letzten Jahr ist InspireMe. Dabei nutzt die Seven.One Entertainment-Vermarktung die Glaubwürdigkeit von Influencern in der jeweiligen Zielgruppe und verbindet dies mit der enormen Reichweite von TV. Die Ergebnisse der begleitenden Werbewirkungsforschung belegen jetzt, wie gut das funktionieren kann: Die Influencer-Kampagne mit Natalie Stommel für zwei Kosmetikprodukte der Marke asambeauty erhöhte die Produktbekanntheit um bis zu 70 Prozent. Die Kaufabsicht hatte sich innerhalb nur einer Woche fast verdoppelt und die Beautymarke verzeichnete deutlich mehr Neuregistrierungen. InspireMe ist ein Beispiel dafür, wie eng die unterschiedlichen Gewerke innerhalb der Seven.One Entertainment Group zusammenarbeiten: Etwa bei der Spot-Produktion oder bei den Influencern für die Kampagnen, die überwiegend von Buzzbird und Studio71 stammen.Eine volle Programm-Pipeline: Die Seven.One Entertainment Group investiert weiter stark in bestes Entertainment und Infotainment - vor allem auch in der Prime Time: Im Februar starten neben den Event-Shows "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (04.02.) auf ProSieben und "The Voice Kids" in SAT.1 (27.02.) Peter Giesels "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins (04.02.) und das Reality-Highlight "Die Festspiele der Reality Stars" in SAT.1 (05.02.). Das sportliche Highlight des Monats ist der "Super Bowl Live" (07.02.) auf ProSieben. Der Zweiteiler "Du sollst nicht lügen" führt am 9. und 10. Februar die SAT.1-Zuschauer in die Irre. Neue Masken und frischen Rätselspaß gibt es bei "The Masked Singer" ab 16. Februar auf ProSieben. "Backe, backe Kuchen, die Promis werden fluchen" heißt es in "Das große Backen" ab 17. Februar in SAT.1. Mit "Unfck the World" startet ab 4. Februar die erste eigenproduzierte Doku-Reihe bei Joyn PLUS+. Ab 25. Februar geht "Slavik - Auf Staats Nacken" mit YouTube-Star Slavik Junge auf Joyn in die nächste Runde.Die Sender der Seven.One Entertainment Group schließen den Januar mit einem Marktanteil von 24,9 Prozent ab (SAT.1 6,9 % MA, ProSieben 8,8 % MA, Kabel Eins 4,0 % MA, sixx 1,2 % MA, SAT.1 GOLD 1,5 % MA, ProSieben MAXX 1,4 % MA und Kabel Eins Doku 1,2 % MA).Weitere Meldungen und News der Seven.One Entertainment Group finden Sie auf unserer Presselounge unter presse.seven.one.Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 01.02.2021 für den Zeitraum 01.01.-31.01.2021; vorläufig gewichtet: 28.01.-31.01.2021; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.Pressekontakt:Susanne LangCommunications & PRStrategy, Digital & Salesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1183email: susanne.lang@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4826596