Unterföhring (ots) -- "Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle acht Begegnungen des Achtelfinals des DFB-Pokals live in Original Sky Konferenz und als Einzelspiele, fünf davon exklusiv- Die Top-Partien der Pokalrunde: Stuttgart gegen Gladbach, Wolfsburg gegen Schalke und BVB gegen Paderborn- In weiteren Duellen treffen Kiel und Darmstadt, Essen und Leverkusen, Bremen und Fürth, Leipzig und Bochum sowie Regensburg und Köln aufeinander- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live bei den Pokalspielen dabei sein Unterföhring, 1. Februar 2021 - Nachdem die Bayern erstmalig seit 20 Jahren überraschend gegen Holstein Kiel bereits in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, verspricht der diesjährige Wettbewerb besondere Spannung. Wer nutzt den Gunst der Stunde und macht am Dienstag und Mittwoch den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale in Berlin, das am 13. Mai ausgetragen wird? Noch im Rennen sind neun Bundesligisten, sechs Vereine aus der 2. Bundesliga und der Regionalligist Rot-Weiß Essen. Sky überträgt alle acht Partien wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Sky Moderatorin Esther Sedlaczek begrüßt die Fußballfans am Dienstagabend ab 18.00 Uhr zu den ersten vier Partien des Achtelfinals. In der frühen Partie empfängt der Bayern-Bezwinger Holstein Kiel den Hessischen Zweitligisten Darmstadt 98. Zudem trifft der Underdog und Traditionsverein Rot-Weiß Essen auf den Viertplatzierten in der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen. Zweimal heißt es Bundesliga gegen Zweite Liga in den späten Partien des Abends, wenn Dortmund auf Paderborn und Bremen auf Fürth treffen.Auf packende Pokalduelle dürfen sich Fußballfans auch am Mittwochabend freuen. Ab 18 Uhr heißt Britta Hofmann die Pokalfreunde willkommen. Auf dem Programm steht zunächst das Bundesliga-Duell zwischen VfL Wolfsburg und Schalke 04. Während die Wölfe heiße Anwärter auf einen Champions League Platz in der Liga sind, geht es für die Königsblauen von Schalke einzig allein um den Klassenerhalt. Parallel hierzu spielt RB Leipzig zu Hause gegen den VfL Bochum. Am späten Abend heißt es VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Zudem muss der 1. FC Köln zur Jahn Regensburg reisen.Sky berichtet an beiden Tagen jeweils ab 18.00 Uhr live und zeigt alle Partien des Abends live. Neben der exklusiven Sky Konferenz mit jeweils allen Spielen des Abends überträgt Sky alle acht Paarungen auch als Einzelspiele, fünf davon exklusiv im deutschen Fernsehen.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Pokal-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch:Dienstag:18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 218.00 Uhr: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 *exklusiv* live auf Sky Sport 318.00 Uhr: Rot-Weiß Essen - Bayer 04 Leverkusen *exklusiv* live auf Sky Sport 420.35 Uhr: Borussia Dortmund - SC Paderborn live auf Sky Sport 320.35 Uhr: Werder Bremen - SpVgg. Greuther Fürth *exklusiv* live auf Sky Sport 422.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2Mittwoch:18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 218.00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 live auf Sky Sport 318.00 Uhr: RB Leipzig - VfL Bochum *exklusiv* live auf Sky Sport 420.35 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 320.35 Uhr: Jahn Regensburg - 1. FC Köln *exklusiv* live auf Sky Sport 422.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2 