Der SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,81 Prozent auf 10'676,91 Punkte.Zürich - Nach den zuletzt deutlichen Verlusten kommt es zum Wochenstart am Schweizer Aktienmarkt zur Gegenbewegung. Unterstützung kommt von den Vorgaben aus Übersee, wo sowohl die Futures an der Wall Street als auch die meisten Börsen in Asien leichte Gewinne verbuchen. Der Machtkampf zwischen Privatanlegern und Hedgefonds in den USA habe zuletzt für eine erhöhte Volatilität gesorgt...

