Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Emissionsaktivitäten im Covered-Bond- und SSA-Bereich an einem Freitag in Grenzen halten, beziehungsweise gar keine Platzierungen durchgeführt werden, so die Analysten der Helaba.In der neuen Woche werde es aber keineswegs so ruhig bleiben. Das Land Niedersachsen stehe mit einem 10-jährigen Benchmark-Papier in den Startlöchern und seitens des EFSF seien bereits RfPs (Request for Proposal) für eine Transaktion in der ersten Februar-Woche versandt worden. Ziel des EFSF sei es, in Q1 ein Volumen von 7 Mrd. EUR zu platzieren. Da bereits 5 Mrd. EUR im Januar durch eine Dual-Tranche (10/30 Jahre) emittiert worden seien, sei damit zu rechnen, dass sich das Volumen auf zwei Mrd. EUR belaufen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...