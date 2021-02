Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem zuletzt politische Ereignisse im Vordergrund standen, gewinnen nun wieder vermehrt Konjunkturdaten an Bedeutung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Highlights der Woche würden die BIP-Veröffentlichung der Eurozone für das vierte Quartal (Dienstag), die Schnellschätzungder Eurozone-Inflation (Mittwoch) sowie der US Beschäftigungsbericht (Freitag) bilden. Es stehe somit eine durchaus ereignisreiche Woche bevor. Heute würden die Anleger auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe blicken. Die Geschäftsstimmung habe sich bis zuletzt wenig beeindruckt gezeigt von den herausfordernden Rahmenbedingungen und dies werde auch weiterhin erwartet (nahe 60 Punkte und damit deutlich im Expansionsbereich). Im Dezember hätten die Index-Komponenten Auftragseingänge, Produktion und Beschäftigung zulegen können, wenn auch viele Industrien die weiterhin hohe Unsicherheit aufgrund der Pandemie betonen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...