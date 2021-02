DJ Digitale Transformation im Performance Management erfolgreich gestalten - Forum digitale Unternehmenssteuerung am 11. März 2021

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts011/01.02.2021/09:55) - Die Digitalisierung der Unternehmenssteuerung bietet umfassende Möglichkeiten zur Steigerung von Effizienz und Qualität im Performance Management. Letzteres wird somit zunehmend zu einem crossfunktionalen Business Partnering, das datengetrieben Wettbewerbsvorteile generiert. Dies ist gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten maßgeblich. Zahlreiche Unternehmen haben daher bereits eine entsprechende Strategie definiert und arbeiten an ihrer konkreten Umsetzung. Wie das erfolgreich gelingt, erfahren Fach- und Führungskräfte aus dem CFO-Bereich und angrenzenden Funktionsbereichen im Rahmen des virtuellen "Forum digitale Unternehmenssteuerung" von Horváth & Partners am 11. März 2021.

"Für eine erfolgreiche digitale Transformation der Unternehmenssteuerung ist es ausschlaggebend, die richtigen Tools auszuwählen und neue Methoden systematisch in End-to-end-Prozesse zu integrieren. Nur dann führen etwa Big Data, Process Mining und Advanced Analytics zu Mehrwert durch bessere und schnellere Entscheidungen. Auf unserer virtuellen Fachkonferenz erhalten die Teilnehmer Impulse zum wertstiftenden Einsatz innovativer digitaler Methoden und Technologien in den Bereichen Finance, Controlling und Performance Management. Sie können sich mit Experten namhafter Unternehmen bezüglich ihrer Praxiserfahrungen austauschen und erhalten wertvolle Anregungen für die eigene Arbeit", sagt Dr. Matthias Emler, Leiter der Konferenz sowie des Beratungssegments Business Intelligence & Analytics bei Horváth & Partners.

Den Konferenztag eröffnet Bernhard Bieler, VP Financial Processes, Organization and Innovation bei der Siemens AG, mit einem Praxisbericht zur gezielten digitalen Transformation des Finanzbereichs. Dabei geht er auch auf Prozesseffizienz als kontinuierliche Aufgabe ein. Anschließend geben André Fiedler, Head of Digital Excellence - Corporate Finance bei BASF, und seine Kollegin Andrea Karls-Eberhard einen Einblick in BASFs "Data Governance and Strategy Journey" hin zu einem ausgewogenen Ansatz für Datenmanagement. Jasper Reinel, Corporate Controlling/Advanced Analytics bei BMW, und Dr. Denise Holtschulte, Controlling & Finance-Spezialistin bei Horváth & Partners, fokussieren sich in ihrem Vortrag auf Advanced Analytics im Finanzbereich der BMW AG. Sie beschreiben dabei unter anderem den Weg von einzelnen Use Cases zu einem einheitlichen Zielbild.

Dr. Frank Säuberlich, Chief Data Officer bei der EnBW, und sein Kollege Christoph Carstensen erörtern modernes Datenmanagement und Governance als Digitalisierungsgrundlage. In diesem Zusammenhang stellen sie auch die Datenorganisation, -rollen, und -prozesse in ihrer Organisation vor. Die cross-divisionale Planung und intelligente Kooperation zwischen Vertrieb und Finance erläutert Peter Seemann, Senior Manager Sales Analytics bei Heraeus. Im Vortrag von Bernd Seufert, Bereichsleiter Corporate Development und Strategie bei Hagebau, geht es um die Schritte der Hagebau-Gruppe in eine digitale Zukunft.

Break-out Sessions am Nachmittag bieten zudem die Gelegenheit, verschiedene Fragestellungen in kleineren Gruppen zu vertiefen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Hier stehen etwa Themen wie die Unternehmenssteuerung in Zeiten von S/4 HANA, KI-basiertes Dashboarding am Beispiel IBM Cognos Analytics und die digitale Steuerung der Operations im Fokus.

Das ausführliche Konferenzprogramm mit allen Vorträgen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind hier verfügbar: https: //www.horvath-partners.com/konferenzen/digitalisierung

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

(Ende)

Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Selin Selter Tel.: +49 711 66919 3312 E-Mail: sselter@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210201011 ]

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 03:56 ET (08:56 GMT)