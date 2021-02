DJ HDE: Verbraucherstimmung geht im zweiten Lockdown weiter zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der zweite Lockdown schlägt nach neuen Berechnungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) auf die Verbraucherstimmung durch. Diese werde sich laut HDE-Konsumbarometer in den nächsten Monaten weiter verschlechtern, teilte der Verband in Berlin mit. Der Indikator sank im Februar auf einen Stand von 94,36 Punkten nach 94,93 Zählern im Januar. "Dass der Index den inzwischen vierten Monat in Folge sinkt, ist insbesondere auf die Verschärfung der Corona-Maßnahmen Mitte Dezember zurückzuführen", erklärte der HDE.

Bedeutende Impulse im privaten Konsum seien in den ersten Monaten des Jahres 2021 demnach nicht zu erwarten. Aufhellen könnte sich die Verbraucherstimmung mit einem Anstieg der Zahl der Geimpften, rückläufigen Infektionszahlen und damit verbundenen Lockerungen. Derzeit aber überwiege unter den Verbrauchern die Vorsicht. Die Ausgabebereitschaft bleibe weiter auf eher zurückhaltendem Niveau. Während der Konsum durch vorübergehende Schließungen in Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus ausgebremst werde, liege der Fokus auf dem Sparen.

Die Sparneigung steige dementsprechend erneut an. Ein Konsumschub sei "erst mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu erwarten, wenn die Verbraucher von einer nachhaltigen Besserung der konjunkturellen Lage und ihrer eigenen Einkommenssituation positiv überzeugt sind". Beim Blick auf die Konjunkturerwartungen setzt sich den Angaben zufolge allerdings im Februar die Tendenz zu leichtem Optimismus fort. Im Gegensatz zum Vormonat seien auch die Einkommenserwartungen von Zuversicht geprägt. Trotz unternehmerischer Zurückhaltung bei Neueinstellungen scheine sich der recht stabile Arbeitsmarkt in der Einschätzung der Verbraucher widerzuspiegeln.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 03:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.