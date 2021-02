Der Goldpreis eröffnete am ersten Tag der neuen Handelswoche mit einem bullischen Gap, blieb jedoch unter den am Freitag erreichten Drei-Wochen-Hoch. Die XAU/USD Bullen warten nun auf den Ausbruch aus dem steigenden Dreieck, berichtet Haresh Menghani von FXStreet. Wichtige Zitate "Die Marktteilnehmer warten nun auf den US ISM Manufacturing PMI für ...

