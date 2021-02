Vor dem Hintergrund saisonaler Effekte und neuer lokaler Corona-Ausbrüche hat sich die Stimmung in Chinas Industrie im Januar abgekühlt.Peking - In China hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben vor dem Hintergrund saisonaler Effekte und neuer lokaler Corona-Ausbrüche zu Beginn des Jahres abgekühlt. Ein vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag veröffentlichter Einkaufsmanagerindex (PMI) lag im Januar bei 51,5 Punkten und damit 1,5 Punkte niedriger als im Dezember. Analysten wurden vom Ausmass des...

