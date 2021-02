Am Wochenende gab die Europäische Arzneimittelagentur EMA bekannt, dass sie eine bedingte Zulassung an AstraZeneca erteilt, wie die ARD berichtete. Der Impfstoff kann an Personen ab 18 Jahre verimpft werden, in Deutschland allerdings nur bis zur Altersgrenze von 65 Jahren. Denn das Robert-Koch-Institut gab auf seiner Internetseite eine Empfehlung ab, ...

