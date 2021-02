Linz (www.anleihencheck.de) - Das Handelsbilanzdefizit der Türkei ist im Dezember etwas niedriger als im Vormonat ausgefallen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Türkische Lira (TRY) habe nach der Datenveröffentlichung am Freitag aufgewertet und EUR/TRY sei auf knapp 8,81 gefallen. Damit sei die Lira gegenüber dem Euro am stärksten seit Ende September 2020. Beigetragen dazu habe sicher auch die Türkische Zentralbank (CBT), die einen Tag zuvor ihre Einschätzung zur Inflation veröffentlicht habe. Sie erwarte, dass die Inflationsrate (im Dezember +14,6%) noch einige Monate steigen werde, sich dann aber umkehren und Ende 2021 unter 10,0% sinken werde. ...

