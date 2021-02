Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für erstrangig unbesicherte Banktitel blieb das Risikobewusstsein zum Wochenschluss erhöht, so die Analysten der Helaba.So habe der ITRAXX Senior Financials sein Niveau im Bereich von 63 Punkten und damit über der 55-Tagelinie gehalten. Im Interesse der Marktteilnehmer stünden nach wie vor die Quartalszahlen der Banken. Die BBVA habe ein Q4-Nettoergebnis in Höhe von 1,32 Mrd. EUR gemeldet und damit die Erwartungen (0,898 Mrd. EUR) übertroffen. Die Caixa Bank habe im Schlussquartal 2020 ein Nettoergebnis von 655 Mio. EUR erzielt. ...

