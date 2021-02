Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) eine bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5AUZ5/ WKN DD5AUZ) mit dem Basiswert HOCHTIEF vor.Ganz spurlos sei die COVID-19-Pandemie auch an HOCHTIEF nicht vorbeigegangen. Von Januar bis September habe der international ausgerichtete Baukonzern einen Umsatz von 17,9 Mrd. Euro erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei dies ein Rückgang um 4,5%. Der nominale Konzerngewinn sei im selben Zeitraum um 29,0% auf 324,0 Mio. Euro gefallen. Dies entspreche einem Gewinn pro Aktie von 4,65 Euro. Am Ende des dritten Quartals habe HOCHTIEF über eine Liquiditätsposition von 5,5 Mrd. Euro verfügt. Die Nettofinanzverschuldung betrage 952 Mio. Euro. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 würden am 18. Februar veröffentlicht. ...

