Liebe Börsenfreunde, Sie haben bestimmt seit letzter Woche von den Kurssprüngen in Gamestop (+1000%), AMC (+500%) oder Nokia (+80%) gehört. Ich erkläre, was genau dahinter steckt und was diese Vorgänge für die künftige Börsenentwicklung signalisieren. Letzte Woche war mega-turbulent, der DAX hat 3% verloren. Doch vereinzelte Aktien sind um 10%, 20%, 100%, ja teilweise mehrere hundert Prozent bis zu 1.000% angesprungen. In meiner neuen Börsenbrief Ausgabe habe ich die Zusammenhänge erklärt, um Ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...