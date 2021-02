Der BioNTech Kurs (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) war am 22.12.20 unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade gerutscht und hatte dadurch ein neues Verkaufssignal ausgelöst (blauer Kreis). In der Folge gab die Aktie weiter ab und konnte sich erst wieder kurz oberhalb der 200-Tage Linie (blau im Chart) im Bereich um die 70 Euro Marke stabilisieren. Anfang des neuen Jahres zog BioNTech dann erneut deutlich an und ist nun wieder an der Aufwärtstrendlinie ...

