DJ HDE: Einzelhandel erlebt 2020 Jahr der Extreme

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Entwicklung des Einzelhandels ist im vergangenen Jahr "extrem unterschiedlich" verlaufen, hat der Handelsverband Deutschland (HDE) betont. Das zeigten auch die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach erzielte die Branche insgesamt zwar ein Umsatzplus von mehr als 5 Prozent, der Textilhandel aber verlor knapp ein Viertel seiner Umsätze. Aufgrund der akuten Notlage vieler Handelsunternehmen im aktuellen Lockdown forderte der HDE von der Politik die schnelle Anpassung und Auszahlung der Überbrückungshilfen sowie Festlegungen, wann und unter welchen Rahmenbedingungen eine Wiedereröffnung der Geschäfte erfolgen könne.

"2020 war für viele Unternehmen aus den Bereichen Onlinehandel und Lebensmittel ein gutes Jahr, bei Möbeln und Baumärkte lief es besser als erwartet. Für die meisten Modehändler dagegen bleibt das vergangene Jahr als Katastrophe in Erinnerung", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Insgesamt setzte der Einzelhandel in Deutschland laut den Angaben 2020 rund 577 Milliarden Euro um. Dabei erhöhte der Onlinehandel seine Umsätze um rund ein Viertel, der stationäre Einzelhandel verzeichnete ein Plus von 4 Prozent, aber der Modehandel verlor nahezu ein Viertel.

Ursachen dieser extrem unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb der Branche seien die Corona-Krise und die zur Eindämmung der Pandemie angeordneten Maßnahmen. So habe der ab Mitte Dezember geschlossene Bekleidungshandel im letzten Monat des Jahres mehr als 40 Prozent seines Geschäfts verloren. Der Onlinehandel dagegen sei im gleichen Zeitraum um mehr als 30 Prozent gewachsen. "Wenn die Bundesregierung jetzt nicht entschlossener als bisher ihre Unterstützungsprogramme an die Realitäten im Einzelhandel anpasst, dann treibt die Corona-Krise viele Handelsunternehmen in die Insolvenz", warnte Genth.

Die versprochenen Anpassungen bei der Überbrückungshilfe III müssten rasch und konsequent umgesetzt werden, ansonsten sei es für viele Händler und viele Innenstädte zu spät. Zudem forderte der HDE eine langfristig tragfähige Strategie zum Umgang mit der Pandemie. "Wir benötigen einen transparenten Plan für einen Ausstieg aus dem Lockdown, der sich an realistischen und fundierten Indikatoren orientiert", sagte Genth. "Wir fordern eine Öffnungsstrategie." Eine solche Öffnungsperspektive dürfe nicht hinter verschlossenen Türen erarbeitet werden, sondern müsse Ergebnis einer breiten gesellschaftlichen Debatte sein.

