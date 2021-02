Berlin (ots) - In der aktuellen Zeit ist es noch üblicher geworden, digitale Einblicke in den Alltag zu erhalten: Am europaweiten Notruftag am Donnerstag, 11. Februar 2021, lassen 55 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter beim 3. "Twittergewitter" unter dem Hashtag #112live direkt an Einsätzen und Ausbildung teilhaben, geben Informationen über das Engagement und Verhaltenstipps für den Notfall. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist bereits zum dritten Mal aktiv dabei; erstmals beteiligt sich auch die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) an der Medienaktion."Der gemeinsame Hashtag von DFV und DJF ist Deutschland112: Hier informieren wir über unsere Aktivitäten, zeigen Mitmach-Möglichkeiten in den Feuerwehren auf und erklären angesichts des europaweiten Notruftags, wie das mit dem Notruf 112 funktioniert", kündigt Frank Hachemer, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige DFV-Vizepräsident, an. DJF-Bundesjugendleiter Christian Patzelt ergänzt: "Viele Jugendfeuerwehren haben in der Corona-Pandemie tolle Arbeit mit digitalen Medien geleistet - das wollen wir auch auf Twitter darstellen." Beide freuen sich darauf, wenn sich neben den Berufsfeuerwehren auch Freiwillige Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Werkfeuerwehren an der Medienaktion beteiligen und die Vielfalt der Feuerwehren in Deutschland abbilden. Der bundesweite Hashtag ist #112live; lokal wird dann zumeist noch Stadtname112 verwendet.Viele Pressestellen der Berufsfeuerwehren sind am 11. Februar von 8 bis 20 Uhr auf Twitter präsent. Die Social-Media-Aktion wird durch das Netzwerk der Pressesprecher der Berufsfeuerwehren in Deutschland organisiert. Die Beiträge des Deutschen Feuerwehrverbandes sind unter www.twitter.com/FeuerwehrDFV (http://www.twitter.com/FeuerwehrDFV) (seit 2011 aktiv, rund 11.700 Follower) auch ohne Anmeldung sichtbar; die Deutsche Jugendfeuerwehr twittert unter www.twitter.com/DJF112 (http://www.twitter.com/DJF112) (seit 2009, 2.500 Follower).Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/4826769