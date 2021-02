Mainz (ots) - Es geht wieder los - Ariane Alter macht die Nacht zur Show. In der ZDFmediathek stehen die acht neuen Folgen von "Late Night Alter" ab 4. Februar 2021 donnerstags um 20.15 Uhr zur Verfügung. ZDFneo startet am selben Tag um 22.30 Uhr mit der ersten Folge, weitere sieben sind wöchentlich um 22.15 Uhr zu sehen.Ariane Alter und ihr Team haben neue Ideen, neue Ansätze und bleiben sich dennoch treu. "Wir halten uns nicht mehr strikt an die Strukturen, die das Label 'Late Night' vorgibt. Wir werden auch mal ausbrechen, und ich werde mit meinen Talkgästen durch die Welt laufen", so Ariane Alter.In ihrer Show greift die Moderatorin gesellschaftspolitische, aber auch popkulturelle Themen der 25- bis 39-Jährigen auf und betrachtet sie aus ihrer eigenen Perspektive. Mal verpackt in einer Studioaktion oder einem Einspieler, mal mit dem Rat von Expertinnen und Experten oder im Talk mit ihren Gästen. In humoristisch authentischer Alter-Manier setzt sie immer wieder Themen und vertritt mit klarer Haltung ihre Meinung.Zu Gast in der ersten von acht neuen Sendungen ist Tarik Tesfu ("deep und deutlich"). Mit dem Moderator begibt sich Ariane Alter auf einen speziellen Spaziergang - seit der Coronapandemie das Hobby Nummer eins in Deutschland. Dabei wandeln die beiden auf den Spuren einer möglicherweise bald aussterbenden Art von Männlichkeit.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/latenightalter (https://presseportal.zdf.de/presse/latenightalter%20)Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/late-night-alter/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4826792