Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:26 liegt der ATX TR mit +1.18 Prozent im Plus bei 5744 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +3.01% auf 17.945 Euro, dahinter Verbund mit +2.45% auf 76.225 Euro und Rosenbauer mit +2.03% auf 40.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13597 (+1.22%, Ultimo 2020: 13719). - Aktienturnier by IRW-Press: VIG siegt im Finale, Post führt nun in der Rangliste- Gemeinsamkeit Gamestop mit Zumtobel, Do&Co, AT&S, Immofinanz, voestalpine- VBV Smeil Alps 2020 - Sieger- PIR-News: Fondsmanager Florian Rainer zu den neuesten Immo-Entwicklungen, dazu Neuigkeiten von UBM, Pierer Mobility, Agrana, Evotec, Wienerberger, Erste Group, OeKB- Kurze: Valneva, CA Immo- Ort des Tages: Pappas Holding GmbH Headquarter- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...