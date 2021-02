DJ Spahn will Impfverordnung wegen Astrazeneca-Vakzine ändern

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Altersbeschränkung für den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca will die Bundesregierung die Impfverordnung ändern. Zwar könne sich die Einschätzung der Stiko, nur Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren zu impfen, noch ändern, wenn von dem Unternehmen weitere Studien einlaufen, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Solange die Empfehlung aber so sei, "müssen und wollen und werden wir natürlich die Impfverordnung anpassen an diese Empfehlung".

Die Beratungen mit den Ländern und den Bundesressorts beginnen beim heutigen Impfgipfel am Montag, so Spahn. In der überarbeiteten Coronavirus-Impfverordnung soll die Priorisierung von Gruppen "im Grundsatz" bestehen bleiben. Medizinische Fachkräfte könnten aber schneller ein Impfangebot erhalten. "Dann gehen wir bei Beibehaltung der Priorisierungsgruppe altersbezogen Schritt um Schritt weiter runter", so der CDU-Politiker.

Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens Astrazeneca in der vergangenen Woche ohne Alterseinschränkung empfohlen und zugleich darauf hingewiesen, dass über die Wirksamkeit bei älteren Menschen nicht genug Daten vorlägen. Die Stiko beim Robert-Koch-Institut blieb jedoch bei ihrer Einschätzung.

