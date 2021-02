Peking (ots/PRNewswire) - Die Unit 5 des chinesischen Kernkraftwerks Fuqing, das weltweit erste Demonstrationsprojekt für die Anwendung der originär chinesischen Kernkrafttechnologie der 3. Generation, Hualong One, auch als HPR1000 bezeichnet, hat den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Das gab die China National Nuclear Corporation (CNNC) am 30. Januar bekannt.Dieser Erfolg bedeutet einen Meilenstein für die Entwicklung der Kernkraft Chinas und macht China zum vierten Land - nach den USA, Frankreich und Russland , das die originäre Kernkrafttechnologie der 3. Generation beherrscht.Hualong One ist die 3. Generation der Kernkrafttechnologie von CNNC, die in Bezug auf die geistigen Eigentumsrechte völlig unabhängig ist, entwickelt und konzipiert von dem Unternehmen auf Basis von mehr als 30jähriger Erfahrung in den Kernkraftbereichen Forschung, Design, Fertigung, Konstruktion und Betrieb.Yu Jianfeng, Chairman von CNNC, sagte, das Unternehmen werde den Fortschritt bei der Massenkonstruktion von Hualong One-Reaktoren und bei der Entwicklung neuer Serientechnologien beschleunigen, um die Hualong One-Technologie für den Export zu fördern und das Ziel von CO2-Neutralität zu erreichen.Seit dem Start des Baus des weltweit ersten Hualong One Reaktors sei das Projekt planmäßig vorangeschritten, seine Sicherheit und Qualität seinen gut unter Kontrolle.Bei einer Lebensdauer von 60 Jahren nimmt der Reaktor ein Design mit 177 Reaktorkernen an, bei einer Nachfüllung des Brennstoffs alle 18 Monate. Dabei wird auf innovative Weise eine Kombination von "aktiven und passiven" Sicherheitssystemen angewandt, mit einer zweischaligen Eindämmung, die den neuesten internationalen Anforderungen an Reaktorsicherheit entspricht.Die installierte Leistung jeder Hualong One-Einheit erreicht fast 1200 MWe, wobei jede Einheit pro Jahr fast 10 Mrd. kWh Strom erzeugen kann, was in einem gemäßigt entwickelten Land dem Bedarf einer Bevölkerung von 1 Million Menschen entspricht.Der von einer Einheit Hualon One erzeugte Strom entspricht der Reduzierung des Verbrauchs um 3,12 Mio. Tonnen Standardkohle und dem Ausstoß von 8,16 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr, ebenso der Anpflanzung von mehr als 70 Millionen Bäumen pro Jahr.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1429874/reactor_in_commercial.mp4Pressekontakt:Liu Li+86 -13810843542171944515@qq.comOriginal-Content von: CNNC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152791/4826915