Die US-Großbank Goldman Sachs hat ihr Kursziel für die Aktien der österreichischen Erste Group von 29,80 auf 32,80 Euro gehört. Ihre Kaufempfehlung ("Buy") bestätigte Goldman-Analystin Anna Marshall in ihrer jüngsten Studie. Zum Vergleich: Am Montag wurde die Erste-Aktie an der Wiener Börse gegen Mittag mit 25,62 Euro gehandelt.Für die Ende Februar anstehenden Geschäftszahlen zum vierten Quartal 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...