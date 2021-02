Die Ölpreise zeigten sich am Montag im frühen europäischen Handel mit Aufschlägen. Der Preis für die Nordseesorte Brent stand gegen 11.30 Uhr bei 55,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag ist das ein Plus von rund 0,8 Prozent.Nach dem starken Anstieg in der ersten Jännerhälfte halten sich die Ölpreise vergleichsweise stabil. Nachdem Hoffnungen durch den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...