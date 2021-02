Mainz (ots) -Ein junger Blogger wird während der Fastnachtszeit tot und völlig entkleidet auf einem Acker gefunden. Bei der Ermittlung im ZDF-Fernsehfilm der Woche "Spreewaldkrimi - Totentanz", Montag, 8. Februar 2021, 20.15 Uhr, vermischen sich reale und digitale Spuren. In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab Montag, 1. Februar 2021, 10.00 Uhr, verfügbar. Unter der Regie von Kai Wessel spielen neben der Stammbesetzung Christian Redl, Thorsten Merten und Claudia Geisler auch Ron Helbig, Matti Schmidt-Schaller, Marlene Tanczik, Enno Trebs und viele andere. Drehbuchautor ist, wie bei bisher allen 13 Spreewaldkrimis, Thomas Kirchner, der nun bei dieser Reihe nach 15 Jahren pausieren möchte.Der Frankfurter Blogger Lukas (Matti Schmidt-Schaller) kehrt zur Fastnachtszeit zurück in den Spreewald, seine alte Heimat. Am Morgen nach einer großen Party wird er tot und völlig entkleidet auf einem Acker gefunden. Er feierte zusammen mit seiner alten Jugendclique in Masken und Kostümen und kommentierte alles für seine Follower im Internet, kritisch und negativ. Alkohol und Drogen waren im Spiel. Ist sein Tod ein Unfall, wurde er ermordet, oder war es Selbstmord?Digitale und reale Spuren vermischen sich. Kommissar Fichte (Thorsten Merten) versucht, sich mithilfe eines jungen IT-Spezialisten (Ron Helbig) einen Zugang zur Welt des toten Bloggers zu verschaffen. Kommissar Krüger ermittelt traditionell und hofft, dass seine Intuition im echten Leben wieder funktioniert. Beide hadern damit, welchen negativen Einfluss Social Media auf das soziale Zusammenleben haben kann. Krüger (Christian Redl) versucht, sich immer mehr ins Private zurückziehen und der Pathologin Marlene (Claudia Geisler) bei einer schweren Krankheit beizustehen.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spreewaldkrimiPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/spreewaldkrimi-totentanz/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4826921