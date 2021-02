Nach Gamestop und Dogecoin jetzt Silber? Der Preis des Edelmetalls ist in den vergangenen Stunden um zehn Prozent gestiegen. Und das könnte nur der Anfang sein. Die Reddit-Trader haben große Ziele. Die meist jungen Kleinanleger, die oft über Trader-Apps wie Robinhood oder Trade Republic handeln und sich in Foren wie Wallstreetbets bei Reddit zusammenschließen, halten weiter den Finanzmarkt in Atem. Nach dem Rummel um Aktien, beispielsweise von Gamestop, Nokia oder AMC, und Kryptowährungen, vor allem Dogecoin, Bitcoin und Ripple, scheinen die Reddit-Trader jetzt den Markt für Edelmetalle ...

