Die aktuelle Version der Cloud-Gaming-Software ist nun nativ mit Apples neusten Laptops kompatibel. Auch alle Chrome-Nutzer profitieren. Nvidia bringt Geforce Now in der Version 2.0.27 heraus. Das Besondere an dem Konkurrenten zu Google Stadia: Er unterstützt ab sofort nicht nur M1-Macs, sondern alle Rechner, auf denen Google Chrome läuft. Letzteres erhält von dem Grafikkarten-Marktführer allerdings vorerst das Etikett "Beta-Version". Zum Vergleich: Stadia führt nur etwa ein Dutzend Android Smartphone-Flaggschiffe in der Liste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...