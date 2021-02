Siemens Energy - Sparprogramm und Wachstumsstory stimulieren!

Richard Pfadenhauer,

Ende September 2020 brachte Siemens die Energiesparte Siemens Energy an die Börse. Nach einem holprigen Auftakt startete die Aktie allerdings kräftig durch und zählte in den zurückliegenden drei Monaten zu den stärksten Aktien im MDAX. Mit einem KGV von rund 30 und einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent ist das Papier zwar kein Schnäppchen. Dennoch ist ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig optimistisch gestimmt. Der mögliche Aufstieg in den DAX ist nur einer der Katalysatoren.

Die Münchener entwickeln Produkte zur Energiegewinnung und -übertragung. Neben klassischen Generatoren zählt die 67 %ige Beteiligung an Siemens Gamesa zum Kernbereich des Unternehmens. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2019/20 wurde ein Umsatz von 27,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Aufgrund hoher Abschreibungen und Restrukturierungskosten blieb unter dem Strich jedoch ein Verlust. Siemens Energy-Chef, Christian Bruch, hat daher Anfang September 2020 für die kommenden Jahre seine Strategie formuliert. Ziel ist eine Umsatzrendite vor Sondereffekten von 8,5 Prozent. Dazu wird kräftig auf die Kostenbremse gedrückt. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen Wirkung. So verdiente der Konzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 bereits mehr als zunächst erwartet.

Derweil liegt der Fokus auf dem Bereich "erneuerbare Energien". Kürzlich wurde beschlossen, sich künftig nicht mehr an Ausschreibungen für ausschließlich mit Kohle befeuerte Kraftwerksprojekte zu beteiligen. Vielmehr soll das Geschäft mit Wasserstoff ausgebaut werden. "Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden", erklärte Bruch Ende 2020 in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Mitte Januar gaben Siemens Energy und Siemens Gamesa bekannt, eine Offshore-Windanlage zur Gewinnung von grünem Wasserstoff zu entwickeln. In dem Unternehmen steckt also Fantasie. Gegen Rücksetzer ist das Papier dennoch nicht gefeit. Hiobsbotschaften seitens des Unternehmens oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie unter Druck setzen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Siemens Energy HR32QC 33,39 19,00 36,00 17.12.2021 Siemens Energy HR32QE 28,81 17,00 30,00 17.12.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Untere Barriere in EUR Obere Barriere in EUR Finaler Bewertungstag Siemens Energy HR4V1J 6,11* 25,00 40,00 16.06.2021 Siemens Energy HR4V1K 7,12* 25,00 45,00 16.06.2021

