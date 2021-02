DJ MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start

Nach der Talfahrt zum Wochenausklang bzw. in der Vorwoche stehen die Börsenampeln an der Wall Street auf grün. Die Vorwoche lieferte die schwärzeste Börsenwoche seit Oktober. Der Aktienterminmarkt deutet am Montag auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Damit könnte zumindest ein Teil der heftigen Freitags- und Wochenverluste wieder aufgeholt werden. Der Volatilitätsindex, das "Angstbarometer, sinkt um 5 Prozent - im Januar hatte der Zuwachs hier bei 45 Prozent gelegen. Im Handel spricht man von einer sinkenden Leerverkaufsquote unter Hedgefonds, daher könnte die Volatilität in der laufenden Woche weiter nachlassen.

Etwas Mut machen die positiven Schlagzeilen um die Impfstoffversorgung in Europa. Und aus China kommt das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft zwar etwas an Kraft verliert, denn der von Caixin ermittelte Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist leicht gesunken. Allerdings befindet er sich immer noch im Expansionsbereich, nachdem er im November sogar ein Dekadenhoch erreicht hatte. Im Tagesverlauf stehen die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes in den USA an. Marktteilnehmer befürchten deutliche Abwärtsrevisionen. Zudem wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Januar veröffentlicht.

"Der breite Aktienmarkt wird seine Rallye in diesem Jahr wahrscheinlich fortsetzen. Wir glauben, dass die Märkte in naher Zukunft wirklich gut abschneiden werden, weil die Hoffnung umgeht, dass die Wirtschaft besser laufen wird und wir eine Menge politische Unterstützung sehen", sagt Chefmarktstratege Mark Dowding BlueBay Asset Management.

