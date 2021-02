Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft hat sich im Januar trotz der aktuellen Coronawelle kaum verschlechtert.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft hat sich im Januar trotz der aktuellen Coronawelle kaum verschlechtert. Die Firmen hoffen auf baldige Normalität. Dies zeigen die Einkaufsmanager-Indizes (PMI), welche die Stimmungslage in den Chefetagen der Firmen abbilden. So stieg der Index für die Schweizer Industrie im Januar saisonbereinigt sogar leicht auf 59,4 von 57,3 Punkten im Vormonat.

