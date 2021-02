Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Plötzlich ist die Nervosität zurück - die Aktienmärkte sind unter Druck, Staatsanleihen wieder gefragt, so die Deutsche Börse AG.Die Gründe seien bekannt: Corona und mögliche Mutationen, fehlende Impfstoffe, kein Ende des Lockdowns absehbar. Für Unruhe sorge aber auch der Fall GameStop. Kleinanleger hätten sich in Online-Foren zusammengeschlossen, um die Aktie des US-Spieleunternehmens in die Höhe zu treiben und damit gegen GameStop wettenden Hedgefonds das Geschäft zu verderben. Die Turbulenzen würden mittlerweile den ganzen Markt belasten. ...

