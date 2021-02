Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rückgaben, aber auch Positionierungen insbesondere in den Trendthemen Klimaschutz, Technologie, Nachhaltigkeit sowie asiatischen Aktien: So fassen Spezialisten den Handel mit Publikumsfonds der vergangenen Wochen zusammen, so die Deutsche Börse AG."Mit der Abwärtsphase an den Aktienbörsen trennen sich Anleger verstärkt von ihren Positionen", beschreibe Matthias Präger von der Baader Bank die aktuelle Situation. Das gelte nicht für asiatisch geprägte Portfolios. Zu den meist gekauften Produkten gehöre der J.P. Morgan Funds - China Fund A (ISIN LU0051755006/ WKN 973778), der laut Fondsgesellschaft etwa zur Hälfte in Tochterfirmen von chinesischen Unternehmen investiere, die auf dem Festland ansässig und in Hongkong notiert seien. Auch der Allianz Oriental Income Fonds (ISIN LU1173936821/ WKN A14MUU) mit Schwerpunkt auf Aktien aus Taiwan, China, Japan, Australien, Südkorea, Neuseeland und Hongkong käme gut an. Käufer des J.P. Morgan Funds - Pacific Equity Fund A (ISIN LU0217390573/ WKN A0F6XG) erwarteten Aufwärtstendenzen bei japanischen Werten und Aktien aus der Pazifikregion. ...

