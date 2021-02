Wien (www.fondscheck.de) - Zum siebten Mal in Folge belegte die Erste Asset Management (Erste AM) 2020 den ersten Platz unter den österreichischen Fondsgesellschaften, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das geht aus der Marktstatistik der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) zu Jahresultimo 2020 hervor. Das Fondsvolumen der Erste AM stieg allein in Österreich auf 40,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 6,8% oder 2,6 Milliarden Euro entspricht. Damit ist die Erste AM fast doppelt so stark gewachsen wie der Durchschnitt der österreichischen Kapitalanlagegesellschaften (+3,8%). Ihren Marktanteil im Inland konnte die Erste AM auf 21,3% erhöhen (2019: 20,7%) und damit ihre Marktführerschaft ausbauen. ...

