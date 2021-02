++ Europäische Märkte notieren am Montag höher ++ DE30 nähert sich der 13.600-Punkte-Marke ++ Siemens Healthineers (SHL.DE) bestätigt vorläufige Ergebnisse ++ Die europäischen Aktienindizes notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Bergbauwerte gehören heute nach dem Anstieg des Silberpreises zu den europäischen Outperformern. In ganz Europa ist eine positive Stimmung zu beobachten, ...

