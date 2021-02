Chinas Autobauer im Kooperations-Fieber

Die Volksrepublik China will als größte Volkswirtschaft der Welt bis 2060 klimaneutral werden. Ein ambitioniertes Ziel, welches deutlich mehr "new energy vehicles" (NEV) bedarf. So soll bis 2025 jedes fünfte neu verkaufte Fahrzeug ein NEV sein und bis 2035 sogar jedes zweite.

Es ist also wenig verwunderlich, dass sich Autobauer mehr und mehr von dem Verbrennungsmotor trennen und sich durch Partnerschaften strategisch positionieren.

"new energy vehicle" im Fokus

Der Wandel in der Automobilbranche schreitet schnell voran. Dabei steht der Trend zum "new energy vehicle" (NEV) im Vordergrund. Unter NEV versteht man Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb. Während der Elektroauto-Pionier Tesla den Markt unlängst nicht mehr für sich alleine beansprucht, haben die traditionellen Automarken immer noch starken Aufholbedarf - ihre Strategie:

Kooperationen mit chinesischen Autobauern. So erhalten die klassischen Autobauer Zugang zu dem größten Markt der Welt und ihr lokaler Partner das Know-How aus den Industriestaaten.

Daimler & Geely

Eine dieser Kooperationen besteht zwischen Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und der Geely-Gruppe, die mit 9,7 Prozent auch größter Aktionär der Schwaben sind. Zusammen gründeten die Konzerne das Joint Venture Smart Automobile, welches ab 2022 den nächsten Smart (mit Elektroantrieb) bauen wird.

Eine wichtige Kooperation für den chinesischen Markt: Daimler und Geely. Bildquelle: Pressefoto Daimler

Auch an der nächsten Generation von Hybridlösungen arbeitet Daimler eng mit Geely (WKN: A1CS02 / ISIN: US36847Q1031) und dessen Tochter Volvo zusammen.

