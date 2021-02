Der National Weather Service in Amerika sagt einen drohenden Kälteeinbruch an der Ostküste der USA mit einem Temperatursturz voraus. New Yorks Bürgermeister De Blasio warnt vor gefährlichen Schneestürmen, für die Millionenmetropole wird mehr als ein halber Meter Neuschnee erwartet. Die Meteorologen sprechen von einem der schlimmsten Kälteeinbrüche seit Jahren.De Blasio sprach davon den gefährlichen Sturm keinesfalls zu unterschätzen und rät den New Yorker Bürgern das Haus nicht zu verlassen. Betroffen ...

